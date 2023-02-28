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СБУ арештувала активи російського бізнесмена, який фінансує випробовування ракет (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ арештувала активи російського бізнесмена, який фінансує випробовування ракет (фото)
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності
фото: пресслужба СБУ

Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка, який причетний до фінансування збройної агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Рішення суду стосується шістьох компаній з виробництва і дослідження бурової техніки, а також виготовлення аграрної продукції у Київській та Сумській областях.

Загальна вартість арештованих активів становить 60 млн грн.

Встановлено, що Сердюк є власником «московського дослідного заводу бурової техніки» та «Гідроінжбуду» і входить до найближчого оточення керівників фінансово-промислових груп кремля.

За його вказівками підконтрольні українські підприємства виробляли високотехнологічну продукцію для буріння нафтогазових свердловин і продавали її за кордон.

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Значну частину отриманих прибутків російський бізнесмен спрямовував на фінансування науково-випробувальних полігонів РФ. Зокрема, на навчальні центри РФ, де росіяни випробовували власну бойову авіацію та ракетне озброєння.

Щоб приховати свій бізнес в Україні після повномасштабного вторгнення, Сердюк намагався «переписати» власні підприємства на дев’ятьох представників підконтрольних комерційних структур.

Також він створив дві нові фірми на Сумщині та в одній з країн ЄС для нелегального виведення власних прибутків з України.

Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку і заблокували її.

Під час обшуків в офісах, виробничо-складських приміщеннях і помешканнях фігурантів у Києві та Сумах правоохоронці виявили:

  • бухгалтерську звітність;
  • чорнові записи;
  • мобільні телефони і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади), планується повідомлення про підозру Сердюку і підконтрольним йому керівникам українських комерційних структур.

Крім того, вирішується питання щодо передачі російського майна Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала доказову базу на представника білоруської спецслужби, який у складі російської приватної військової компанії «Редут» пішов воювати проти України. У лавах окупаційного угруповання він брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України на Харківському і Краматорському напрямках.

Теги: бізнес фінансування розслідування кордон озброєння майно бізнесмен росіяни

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