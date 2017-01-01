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    Кримінал

    Україна екстрадувала до Франції «короля шахраїв»

    У травні 2015 року суд Парижа заочно засудив чоловіка до семи років в’язниці
    Українські поліцейські передали своїм французьким колегам з Інтерполу «короля шахраїв», повідомляє сайт Національної поліції. Сьогодні українські поліцейські передали представникам Національного центрального бюро Інтерполу у Французькій Республіці затриманого зловмисника та його спільників. Зокрема, у травні 2015
    • Вчора, 15:59
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    У травні 2015 року суд Парижа заочно засудив чоловіка до семи років в’язниці

    Українські поліцейські передали своїм французьким колегам з Інтерполу «короля шахраїв», повідомляє сайт Національної поліції.

    Сьогодні українські поліцейські передали представникам Національного центрального бюро Інтерполу у Французькій Республіці затриманого зловмисника та його спільників.

    Зокрема, у травні 2015 року суд Парижа заочно засудив чоловіка до семи років в’язниці. Крім того, його засудили до сплати штрафу в мільйон євро — за незаконне заволодіння коштами кількох відомих банків. Водночас представники прокуратури вимагали десяти років ув’язнення.

    За даними французьких поліцейських, громадянин ввів в оману 52 співробітника із 33 юридичних установ. За масштаби шахрайських дій місцева преса охрестила затриманого «королем шахраїв».

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