Що у голові в Путіна
Поки Путін очолює Росію, спокою нам не буде
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Что в голове у Путина. А вернее, что он вкладывает в чужие головы.
Советский Союз распался, исторические российские земли перешли к Украине. Русских там притесняют и выдавливают.
В 2014 году на Майдане так вообще людей убивали и сжигали.
Путин с Обамой добазарился, что безобразия прекратятся, Януковича переизберут попозже, но гадкий Запад кинул и устроил госпереворот.
Крым и Донбасс (изначально русский, конечно же) – реакция России на все эти ужасы.
Нынешние разговоры Запада про какую-то войну – это либо попытка насильственного отвоевания Донбасса прямо сейчас под прикрытием санкций (мол, не мешайте, а не то без СВИФТа останетесь), либо после того, как НАТО накачает злобных националистов оружием. Тогда, глядишь, еще и Крым отвоевывать пойдут.
Россия не может ждать, когда по ней «долбанут». Нужно предотвращать, лучше всего разделом зон влияния путем переговоров.
В общем, не знаю насчет полномасштабного наступления, но пока это чудище возглавляет Россию, покоя нам не будет.
Джерело: блог Романа Шрайка