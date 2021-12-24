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    Думки вголос

    Що у голові в Путіна

    • Роман Шрайк

      Журналіст

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін заявив, що Росія не може чекати, коли по ній &laquo;довбонуть&raquo; - Що у голові в Путіна
    Путін заявив, що Росія не може чекати, коли по ній «довбонуть»

    Поки Путін очолює Росію, спокою нам не буде

    Мовою оригіналу

    Что в голове у Путина. А вернее, что он вкладывает в чужие головы.

    Советский Союз распался, исторические российские земли перешли к Украине. Русских там притесняют и выдавливают.

    В 2014 году на Майдане так вообще людей убивали и сжигали.

    Путин с Обамой добазарился, что безобразия прекратятся, Януковича переизберут попозже, но гадкий Запад кинул и устроил госпереворот.

    Крым и Донбасс (изначально русский, конечно же) – реакция России на все эти ужасы.

    Нынешние разговоры Запада про какую-то войну – это либо попытка насильственного отвоевания Донбасса прямо сейчас под прикрытием санкций (мол, не мешайте, а не то без СВИФТа останетесь), либо после того, как НАТО накачает злобных националистов оружием. Тогда, глядишь, еще и Крым отвоевывать пойдут.

    Россия не может ждать, когда по ней «долбанут». Нужно предотвращать, лучше всего разделом зон влияния путем переговоров.

    В общем, не знаю насчет полномасштабного наступления, но пока это чудище возглавляет Россию, покоя нам не будет.

    Джерело: блог Романа Шрайка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія Донбас НАТО Путін путінський режим
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    Що у голові в Путіна