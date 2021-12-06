Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму
За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму
Україна заочно заарештувала ще 13 російських літаків за незаконні польоти в окупований Крим. Як повідомляється на сайті СБУ, всі вони належать авіаперевізнику АТ «Авіакомпанія Смартавіа».
Відомо, що літаки порушили порядок в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли людей через державний кордон України.
Арешт накладено в рамках кримінального провадження, відкритого за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
- ч. ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
- ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
- ст. 334 (момент набуття права власності за договором).
За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.
Загалом накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден за польоти на окупований півострів.
До слова, Назарбаєв пояснив, чому не визнає Крим «російським».