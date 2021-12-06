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    Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму

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    Заарештовані літаки належать&nbsp;авіакомпанії &laquo;Смартавіа&raquo; - Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму
    Заарештовані літаки належать авіакомпанії «Смартавіа»
    фото: irecommend.ru

    За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму

    Україна заочно заарештувала ще 13 російських літаків за незаконні польоти в окупований Крим. Як повідомляється на сайті СБУ, всі вони належать авіаперевізнику АТ «Авіакомпанія Смартавіа».

    Відомо, що літаки порушили порядок в'їзду і виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Таким чином, вони діяли всупереч правилам іноземних перельотів і незаконно переправляли людей через державний кордон України.

    Арешт накладено в рамках кримінального провадження, відкритого за такими статтями Кримінального кодексу України:

    • ч. 1 ст. 111 (державна зрада);
    • ч. ч. 2,3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);
    • ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї);
    • ст. 334 (момент набуття права власності за договором).

    За даними слідства, на сьогодні 37 російських авіакомпаній літають до Криму. Накладення арешту і проведення подальших слідчих дій дозволить обмежити польоти літаків цих авіаперевізників, у тому числі в європейські країни.

    Загалом накладено арешти вже на 249 російських повітряних суден за польоти на окупований півострів.

    До слова, Назарбаєв пояснив, чому не визнає Крим «російським».

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    Теги: Крим СБУ арешт літак авіаперевезення Україна кордон
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    Україна заарештувала ще 13 російських літаків за польоти до окупованого Криму