Кати донецької «Ізоляції» довели українського полоненого до клінічної смерті

2019 року Олега Тарана незаконно засудили до шести років позбавлення волі

Українець Олег Таран перебуває у полоні з березня 2017 року

Українець Олег Таран, якого російські найманці незаконно ув'язнили на окупованому Донбасі, переніс клінічну смерть під час катувань Про це написала у Telegram омбудсменка Людмила Денісова.

«Громадянин України Олег Таран, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Торезькій виправній колонії № 28, під час тортур переніс клінічну смерть», – повідомила вона.

За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, 23 березня 2017 року Олега затримали «співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю» під приводом перевірки документів на автомобіль. Після цього йому одягли мішок на голову та вивезли в невідомому напрямку.

Через 10 діб стало відомо, що чоловіка утримують у в'язниці окупантів «Ізоляція».

«Протягом тривалого часу він піддавався жорстоким знущанням: його били та катували електричним струмом. За словами Олега Тарана, він переніс клінічну смерть», – наголосила омбудсман.

Денісова додала, що після «Ізоляції» Олега Тарана відправили до СІЗО м. Донецька, де він провів 2,5 роки в сирому підвальному приміщенні. 12 серпня 2019 року його незаконно засудили до шести років позбавлення волі за нібито участь «у терористичній організації та незаконному перевезенні зброї».

Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що чоловік страждає на гіпертонію і до затримання щороку проходив курс лікування. Через тортури електричним струмом його стан суттєво погіршився.

«У нього постійні перепади тиску та головні болі. Задля запобігання нападу інсульту Олег Таран потребує консультації та діагностики судинного лікаря», – зазначила вона.

Також Денісова додала, що керівництво Торезької виправної колоні на скарги щодо стану здоров'я не реагує та не надає медичної допомоги. Крім того, майже чотири роки органи окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області не підтверджують і не вносять Олега Тарана в списки на обмін полоненими.

Омбудсменка наголосила, що на момент затримання чоловік був єдиним годувальником для дружини і восьмимісячного сина.

«Такі дії стосовно Олега Тарана є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року», – заявила вона.

Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Олега Тарана, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

Крім того, омбудсменка попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.

Нагадаємо, у грудні помічник бойовика Безлера отримав 11 років тюрми за катування військових.

До слова, Україна ініціює екстрадицію одного з катів «Ізоляції», що втік до Франції.

Як відомо, нещодавно у Києві спіймали керівника донецької катівні «Ізоляція». Пізніше приморський суд Маріуполя арештував його на два місяці без права застави.