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    Прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим (відео)

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    Прикордонники заборонили російській акторці в&lsquo;їзд в Україну терміном на три роки - Прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим (відео)
    Прикордонники заборонили російській акторці в‘їзд в Україну терміном на три роки
    фото: Держприкордонслужба України

    Восени 2017 року жінка незаконно відвідувала Крим

    Прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» громадянку Росії, акторку, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала Крим з метою зйомок в серіалі «Улётный экипаж» для телеканалу СТС.

    Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію Криму, громадянка РФ скористалася авіасполученням Санкт-Петербург – Сімферополь.

    Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки.

    Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.

    В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.

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    Теги: прикордонники Крим Росія Київ Аеропорт Бориспіль
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    Прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим (відео)