Прикордонники видворили російську акторку, яка літала в окупований Крим (відео)
Восени 2017 року жінка незаконно відвідувала Крим
Прикордонники виявили в аеропорту «Бориспіль» громадянку Росії, акторку, яка порушила порядок в’їзду-виїзду на тимчасово окуповану територію Криму. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Росіянка прилетіла рейсом з Абу-Дабі. Охоронці кордону з’ясували, що восени 2017 року жінка відвідувала Крим з метою зйомок в серіалі «Улётный экипаж» для телеканалу СТС.
Щоб потрапити на тимчасово окуповану територію Криму, громадянка РФ скористалася авіасполученням Санкт-Петербург – Сімферополь.
Враховуючи усі обставини, прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» відмовили громадянці РФ у пропуску через державний кордон та заборонили в‘їзд в Україну терміном на три роки.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники завернули російську акторку Любов Рєзіну, яка прибула в «Бориспіль» рейсом з Варшави.
В аеропорту «Київ» прикордонники не пропустили в Україну російську модель, яка порушила порядок в’їзду на тимчасово окуповані території України та виїзду з них.
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