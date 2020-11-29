Українець, якого шукали після поранення двох студентів, здався польській поліції

«19-річний громадянин України, який з п’ятниці перебував у розшуку, в суботу вранці звернувся до поліції в Жешуві» - поліція

Поранені студенти зараз перебувають в місцевій лікарні

Громадянин України, який розшукувався поліцією у Жешуві у зв’язку з можливим пораненням двох інших українців, здався поліції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на поліцію Підкарпатського воєводства Республіки Польща.

«19-річний громадянин України, який з п’ятниці перебував у розшуку, в суботу вранці звернувся до поліції в Жешуві»,- повідомили у поліції.

Польські правоохоронці раніше інформували, що розшукують громадянина України Олександра Ситника, розмістивши його фотографію.

Станом на сьогодні поліція під наглядом районної прокуратури в Жешуві збирає інформацію, що дасть можливість встановити обставини надзвичайної ситуації.

Поранені студенти зараз перебувають в місцевій лікарні.

Як повідомлялося, у польському Жешуві з ножем напали на двох українських студентів. Обидва отримали серйозні поранення, один з них у важкому стані. Один зі студентів був знайдений у квартирі без свідомості, а іншого з ножовими пораненнями знайшли перед будинком.

Нагадаємо, у справі про напад на українських студентів у польському Жешуві оголосили в розшук громадянина України. Слідство вважає, що він може бути причетний до інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

Між іншим, 19 листопада 2019 року на українського студента було здійснено напад перед одним із гуртожитків Краківської політехніки. І вже 20 листопада польські копи затримали двох 19-річних українців, які працюють у Польщі, підозрюваних у нападі, а згодом і 21-річного українця, який підвіз їх на місце інциденту.