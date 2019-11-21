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    Напад на українського студента у Кракові: затримали трьох підозрюваних

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    Напад на українського студента у Кракові: затримали трьох підозрюваних
    Фото: pixabay.com/Pixabay License

    Слідчі встановлюватимуть мотиви, якими керувалися затримані. Ймовірно, у п’ятницю вони почують звинувачення

    Краківські поліцейські затримали ще одного чоловіка, який пов’язаний з нападом і ножовим пораненням 21-річного краківського студента з України. Про це повідомляє Польське радіо.

    «Ця людина (затриманий, - ред.) підвозила на місце злочину своїх знайомих», - повідомив речник Малопольської поліції Себастіан Ґлень.

    Як повідомлялося, інцидент стався 19 листопада увечері. На українського студента здійснено напад перед одним із гуртожитків Краківської політехніки.

    Поліцейські під контролем прокуратури усю ніч працювали над виявленням слідів, прослуховуючи свідків і переглядаючи відео з камер спостереження.

    У середу, 20 листопада, було затримали двох 19-річних українців, які працюють у Польщі, підозрюваних у нападі, а згодом і 21-річного українця, який підвіз їх на місце інциденту.

    Слідчі встановлюватимуть мотиви, якими керувалися затримані. Ймовірно, у п’ятницю вони почують звинувачення.

    Поранений 21-літній студент з ножовими ранами спини та сідниць знаходиться в одній з краківських лікарень. Його стан – стабільний.

    радіо напад
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