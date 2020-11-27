Напад на студентів у Польщі: поліція розшукує українця

Поліція розмістила фото хлопця, якого розшукує

У справі про напад на українських студентів у польському Жешуві оголосили в розшук громадянина України. Слідство вважає, що він може бути причетний до інциденту.

Про це йдеться в повідомленні поліції Підкарпатського воєводства.

Повідомляється, що інцидент стався близько 03:00 в Жешуві на вулиці Рейтана. Двоє громадян 19 і 21 років України отримали ножові поранення та госпіталізовані з важкими травмами.

На даний момент ніхто не затриманий у цій справі. Поліція оголосила в розшук громадянина України Олександра Ситника, який може мати відношення до події. Також опубліковано його фото, а людей, які мають інформацію про його місцезнаходження, просять звернутися до поліції.

Поліція опублікувала фото Олександра Ситника

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Польщі поліція при затриманні українця застосувала електрошокер і перцевий газ, після чого той помер. Повідомлялося, що громадянин України приїхав на роботу на будівництві та перебував на карантині. Проте вночі він залишив квартиру і почав стукати у вікна, а місцеві жителі викликали поліцію.

Між іншим 19 листопада 2019 року на українського студента було здійснено напад перед одним із гуртожитків Краківської політехніки. І вже 20 листопада польські копи затримали двох 19-річних українців, які працюють у Польщі, підозрюваних у нападі, а згодом і 21-річного українця, який підвіз їх на місце інциденту.