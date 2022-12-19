Українки намагалися незаконно перевезти з Туреччини 12 кг золота

Загальна сума ювелірних виробів склала €544,6 тис

У Болгарії затримали двох українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота з Туреччини до України. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Українки намагалися перевезти коштовності, ховаючи їх під одягом. Наразі вони затримані на 72 годин.

Повідомляється, що жінки їхали у мікроавтобусі з Туреччини до України через Болгарію, після чого їх перехопили на КПП «Лісове». На кордоні затримані заявили, що їм нічого декларувати, а під час перевірки й особистого огляду митники виявили загалом 30 пакунків з ювелірними виробами, що були обмотані ізоляційною стрічкою.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Загальна сума ювелірних виробів склала €544,6 тис.

Нагадаємо, раніше Крюківський райсуд Кременчука виніс вирок трьом молодим жінкам, які продавали свої інтимні фото та відео в Telegram. Їм призначили умовне покарання та зобов’язали відшкодувати 27500 грн, які витратили на експертизу.