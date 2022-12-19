Українки намагалися незаконно перевезти з Туреччини 12 кг золота
Загальна сума ювелірних виробів склала €544,6 тис
У Болгарії затримали двох українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота з Туреччини до України. Про це повідомляє Болгарське національне радіо.
Українки намагалися перевезти коштовності, ховаючи їх під одягом. Наразі вони затримані на 72 годин.
Повідомляється, що жінки їхали у мікроавтобусі з Туреччини до України через Болгарію, після чого їх перехопили на КПП «Лісове». На кордоні затримані заявили, що їм нічого декларувати, а під час перевірки й особистого огляду митники виявили загалом 30 пакунків з ювелірними виробами, що були обмотані ізоляційною стрічкою.
Загальна сума ювелірних виробів склала €544,6 тис.
Нагадаємо, раніше Крюківський райсуд Кременчука виніс вирок трьом молодим жінкам, які продавали свої інтимні фото та відео в Telegram. Їм призначили умовне покарання та зобов’язали відшкодувати 27500 грн, які витратили на експертизу.
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