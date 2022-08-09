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Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання

Надія Клочко
glavcom.ua
Росіянка, яка в Австрії накинулася на українок, отримала заслужене покарання
Жінка неодноразово демонструвала свою підтримку загарбницькій війні проти України
фото: Telegram Юлії Прохорової

Карма наздогнала росіянку менш ніж за добу

Російська блогерка Юлія Прохорова (Чернишева), що мешкає в Німеччині, поплатилася відпусткою в Австрії після того, як оприлюднила в мережі відео, на якому вона знущалася з українок на вулиці міста.

У своєму Telegram-каналі блогерка виклала відео, на якому вона переслідує двох українок вулицею та вигукує репліки на підтримку загарбницької війни Росії проти України

«Дівчата! Слава Росії! Росія переможе, Росія переможе! Чий Херсон? Ага, Україна! Вже референдум проводять! Н***й вашу Україну», – говорила вона, насміхаючись.

Відповідь не змусила на себе довго чекати. Українці почали масово подавати скарги на акаунти російської горе-блогерки у соцмережах та на різних сервісах. Наступного дня росіянка виявила, що її обліковий запис на Booking заблокували, а резерв на заброньоване житло в австрійському Відні скасували. Українці у мережі також висловили намір добиватися від німецької влади депортації нахабної росіянки на батьківщину.

«Я почервоніла від шоку. Щойно мені прийшло сповіщення на пошту від застосунку, що мій резерв скасований. … Що, б***ь, задоволені, н****?! Ви, б***ь, мені зіпсували мені всю відпустку», – розповіла блогерка на відео, витираючи сльози.

Як розповіли користувачі соцмереж, жінка родом із російської Самари, переїхавши до Німеччини, вийшла заміж за німця, безробітна. Живе у невеликому селища неподалік від Мюнхена.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилося відео, як у В’єтнамі громадянка Росії накинулася на місцевих жителів, звинувачуючи їх у тому, що вони «пішли проти Путіна». Інцидент стався у в'єтнамському місті Дананг, який одним із найпопулярніших світових курортів у цій країні. Росіянка, яка імовірно була під дією алкоголю. 

Додамо, що низка країн Європи розглядають можливість запровадження візових обмежень для росіян. Зокрема, раніше стало відомо, що Фінляндія планує запровадити візові обмеження щодо росіян

Також Естонія розглядає можливість заборони видачі туристичних віз для росіян. 

5 серпня Посольство Латвії в РФ припинило видачу будь-яких віз росіянам. Видача віз припинена на невизначений термін. Виняток може бути зроблено лише для участі у похороні близького родича.

Раніше повідомлялося, що щоб потрапити до Латвії, громадяни Білорусі, Росії та Камеруну змушені будуть пройти додаткову перевірку. Такі нововведення країна планує запровадити найближчим часом. Громадян перевірятимуть при видачі візи або посвідки на проживання, щоб оцінити, чи не становитиме в’їзд іноземця загрозу національній безпеці чи громадському порядку Латвії.

Також президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в'їзд для всіх росіян

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Теги: росія Австрія Україна війна Херсон

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