Поліція покарала українок, які продавали свої інтимні фото

Жінки мають відшкодувати велику суму за проведення експертизи

25 квітня Крюківський райсуд Кременчука виніс вирок трьом молодим жінкам, які продавали свої інтимні фото та відео в Telegram. Їм призначили умовне покарання та зобов’язали відшкодувати 27500 грн, які витратили на експертизу. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо, що 18 листопада Октябрський райсуд Полтави відправив під домашній арешт трьох мешканок Кременчука, які в Telegram організували «порно-бізнес» – продавали свої інтимні фото та відео.

Відповідно до матеріалів справи, обвинувачувані – троє молодих жінок, двоє з яких виховують дітей, а одна – вагітна. З липня 2021 року вони організували бізнес в месенджері Telegram, де у каналі Lolitka продавали свої інтимні фото та відео. Так, у серпні та вересні фігурантки у месенджері знайшли трьох клієнтів. Чоловіки перерахували жінкам 2200 грн на картку «ПриватБанку», а у відповідь отримали інтимні фото та відео.

Правоохоронці кваліфікували дії жінок як розповсюдження предметів порнографічного характеру, з метою їх збуту, за попередньої змовою групою осіб (ч. 3 ст. 301 КК України). В матеріалах справи зазначено, що кременчужанки «…надавали послуги порнографічного характеру, які полягають у вульгарно натуралістичній, непристойній демонстрації геніталій, антиетичних сцен, які не відповідають моральним критеріям, порочать честь та гідність людини, викликаючи негідні інстинкти, призначені для збудження статевої пристрасті інших осіб, що виготовлялися на замовлення останніми, здійснюють розподіл отриманих грошових коштів між учасниками групи…».

Судово-мистецтвознавча експертиза, на яку було витрачено 27500 грн, встановила, що фото та відео являються продукцією порнографічного характеру.

В судовому засіданні жінки свою провину визнали повністю та підтвердили всі вище зазначені обставини. Тому суд визнав їх винними та призначив одній із засуджених 4 роки, а іншим двом – по 3 роки позбавлення волі, з іспитовим строком – 1 рік. Також суд позбавив жінок права займатися діяльністю пов’язаною із виготовленням, зберіганням, переміщенням, розповсюдженням предметів порнографічного характеру на 1 рік.

Виходить, що кременчужанки мали таке право, але отримали за це покарання. Крім того, жінки мають відшкодувати 27500 грн за проведення експертизи.

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