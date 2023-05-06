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Усім російським сенаторам оголошено підозру у веденні агресивної війни проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Усім російським сенаторам оголошено підозру у веденні агресивної війни проти України
Рада федерації федеральних зборів РФ підтримала повномасштабне вторгнення в Україну
фото з відкритих джерел

Сенаторам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів ради федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України веденні агресивної війни. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора 170 російським сенаторам повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України).

За даними слідства, будучи представниками влади, підозрювані взяли участь у засіданні ради федерації і підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між РФ і «Донецькою та Луганською народними республіками», а також звернення президента РФ про використання збройних сил РФ за межами Росії.

У жовтні 2022 під час засідання ради федерації федеральних зборів РФ вони взяли участь у відкритому голосуванні щодо ратифікації договорів між РФ та псевдореспубліками, а також окупованими Запорізькою та Херсонською областями про прийняття їх до РФ та утворення у складі Російської Федерації нових «суб’єктів», а також відповідних федеральних конституційних законів.

У такий спосіб сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України. Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил РФ у веденні агресивної війни.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять співробітники СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: Україна війна Офіс Генерального прокурора злочин СБУ росія

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