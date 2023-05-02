СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Йдеться про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

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Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.

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Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «МВС» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

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Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами СБУ накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.