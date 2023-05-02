Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони
фото: пресслужба СБУ

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області Заневський допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

Слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора. Йдеться про В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Після захоплення Херсона і частини Миколаївської області він допомагав загарбникам у поширенні кремлівського режиму та придушенні руху опору.

За даними слідства, у липні минулого року на Заневського вийшов його син, який входив до складу окупаційних угруповань рф на тимчасово захопленій частині півдня України.

Тоді він звернувся до свого батька з проханням посприяти російським каральним органам у виявленні місцевих українських патріотів, у тому числі учасників АТО і ветеранів ЗСУ.

У відповідь на це Заневський сконтактував сина з двома своїми знайомими – очільниками створених агресором «МВС» і «державної служби безпеки» у тимчасово окупованій Херсонщині. У подальшому вони передавали російським загарбникам персональні дані про місцевих жителів та сприяли викраденню людей.

Також Заневський консультував військові підрозділи країни-агресора щодо тактики ведення бойових дій проти Сил оборони.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що за матеріалами СБУ накладено арешт на все майно керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.

Теги: Віктор Янукович СБУ арешт Миколаїв військові правосуддя майно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
СБУ повідомила про підозру колишньому керівнику охорони Януковича
На Закарпатті нацпарк звинуватив прикордонників у вбивстві ведмедиці: деталі скандалу
На Закарпатті нацпарк звинуватив прикордонників у вбивстві ведмедиці: деталі скандалу
Сирський повідомив, завдяки чому тримається Бахмут (відео)
Сирський повідомив, завдяки чому тримається Бахмут (відео)
Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)
Розвідка створила «флотилію» дронів і показала знищення техніки росіян (відео)
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
ЗСУ 1 травня вдарили по важливих об'єктах окупантів
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
13K
США загрожує дефолт: Байден збирає лідерів Конгресу
6130
Світлана Лобода погрожує українцям у Відні судом: деталі скандалу
4184
Росія пояснила, навіщо вночі масовано била по Україні
3721
Деруни за 300 грн: українці обговорюють ціни в Буковелі
3436
Віч-на-віч з «вагнерівцями». Ексклюзив із колонії, де утримують полонених
2836
Удар по Павлограду може спричинити екологічну катастрофу: деталі

Новини

Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
Вчора, 15:49
ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Вчора, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Вчора, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Вчора, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Вчора, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Вчора, 06:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту