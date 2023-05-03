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СБУ оголосила підозру голові «фонду» Кадирова на Луганщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ оголосила підозру голові «фонду» Кадирова на Луганщині
До повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному
фото: пресслужба СБУ

Зрадниця очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора

Служба безпеки зібрала доказову базу на прихильницю рашизму, яка переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території Луганської області. Фігуранткою є Дар’я Божко – очільниця регіонального «осередку» російської організації «волонтери ахмата». Про це повідомила пресслужба СБУ.

Це об’єднання створено за вказівкою Кадирова для популяризації підпорядкованих йому збройних формувань та поширення кремлівського режиму в тимчасово окупованих регіонах України.

За даними слідства, до повномасштабного вторгнення Божко займалась організацією культурно-масових заходів у Рубіжному. Після захоплення міста вона підтримала загарбників, серед яких було угруповання «кадировців», і запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Таким чином у травні минулого року зрадниця очолила місцеву псевдоволонтерську організацію країни-агресора. Під прикриттям роздачі «гумдопомоги» від імені окупаційного «фонду» Кадирова фігурантка публічно виправдовувала збройну агресію РФ та воєнні злочини рашистів. До пропагандистських заходів залучала місцевих підлітків, яких змушувала зніматися в агітаційних відеороликах на підтримку кремлівського режиму.

Крім того, вона регулярно виступала в ефірах російських медіа, де вихваляла військово-політичне керівництво РФ і ватажків окупаційних підрозділів «ахмат».

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (глорифікація учасників збройної агресії РФ проти України, поширення матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною військову агресію РФ проти України). Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисниці до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Нагадаємо, СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн

Теги: Луганськ війна СБУ

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