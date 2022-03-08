«Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)

Про участь «вагнерівців» у війні проти Українb свідчать жетони знищених окупантів

Головне управління розвідки Міноборони надало докази участі «вагнерівців» у війні Росії проти України

Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер») вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Про участь «вагнерівців» у війні проти України, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами, а також сирійські номери телефонів.

ПВК «Вагнер» російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК «Вагнер» кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК «Вагнер».

Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

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