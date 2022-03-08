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    Кримінал

    «Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)

    Про участь &laquo;вагнерівців&raquo; у війні проти Українb свідчать жетони знищених окупантів - «Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)
    Про участь «вагнерівців» у війні проти Українb свідчать жетони знищених окупантів
    фото: Головне управління розвідки Міноборони

    Головне управління розвідки Міноборони надало докази участі «вагнерівців» у війні Росії проти України

    Поповнюючи резерви окупаційних військ Росія залучає до бойових дій найманців приватних військових компаній. Зокрема, відомо, що найманці ПВК «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер») вже беруть участь в бойових діях на території України в складі армії агресора. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Про участь «вагнерівців» у війні проти України, зокрема, свідчать жетони знищених окупантів. Деякі з них виготовлялись для використання під час бойових дій в Сирії та містять написи арабською, англійською та французькою мовами, а також сирійські номери телефонів.

    ПВК «Вагнер» російська військова структура, що комплектується найманцями. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на боці Росії, в Сирії на боці союзника Путіна диктатора Асада, в Судані.

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    «Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)
    «Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)

    Незалежна місія під егідою ради ООН встановила, що дії ПВК «Вагнер» кваліфікуються як військові злочини або злочини проти людяності.

    Європейський Союз ввів у дію персональні санкції проти учасників та керівників ПВК «Вагнер».

    Раніше Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що до штурму Києва окупанти планують долучити кадирівців і «вагнерівців».

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    Теги: розвідка Росія окупанти війна Україна ПВК Вагнера #stoprussia
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    «Вагнерівці» вже гинуть на території України (докази)