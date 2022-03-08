Які міста залишилися без телерадіотрансляції через окупантів (список)
У ряді міст України можливе поширення інформації пропагандистського, антиукраїнського характеру
Через російську агресію в деяких містах України часткова або повна втрата телерадіосигналу. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, проблеми спостерігаються:
- у Бердянську російські військові захопили радіостанцію «Азовська хвиля»
- У Мелітополі захоплено телевежу та радіостанції
- У Бучі розгромлено студію каналу «Погляд»
- Радіо у Житомирі - під обстрілами
- 4 березня в окупованому Херсоні через приставку Т2 окупанти почали транслювати 24 російські теле- та 3 радіоканали, аналогічна ситуація з трансляцією і в Херсонській област
- Через повторний обстріл телевежі у Харкові регіон тимчасово залишився без теле- та радіотрансляції.
«У разі поширення інформації пропагандистського, антиукраїнського характеру, знайте: це - дезінформація!» - заявляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
До слова, невідомі хакери атакували сайти російських відомств. Серед них портали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), МВС, Мінкульту, ФССП (Федеральна служба судових приставів), ФАС (Федеральна служба антимонопольної служби), Мінцифри, Міненерго, Росстату.