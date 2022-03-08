Шість годин у заручниках: окупанти у Бердянську намагалися схилити журналістів до співпраці

Група військових переконувала українців співпрацювати з російською пропагандою

Сьогодні у Бердянську окупанти заблокували співробітників у приміщенні інформаційної групи «ПРО100». Пропонували співпрацю. Стати пропагандистським рупором окупації. Але колектив медійників працювати відмовився і зрештою розійшовся по домівках, повідомляє Національна спілка журналістів України.

Спілці вдалося поспілкуватися з одним із бердянських журналістів, який поінформував про деталі прямої інформаційної окупації.

«Сьогодні ми мали намір провести редакційне планування на найближчі дні та привітати жінок з 8 березня, – коментує для НСЖУ авторитетний бердянський репортер, який працює у «ПРО100». – Раптом прийшли російські військові, з ними також були чоловіки у балаклавах, не у військовій формі. Пішли пропозиції. Працювати. Всі, хто прийшов до нас – сторонні люди, привезені. Можна сказати, що серед них є фахівці за різними інформаційними та технологічними напрямами, вони готові налагоджувати і вести мовлення. У нас, у колективу, складається враження, що їх глибоко консультували (джерела у силових відомствах) щодо досвіду бердянських журналістів, різних ситуацій, які з нами траплялися у минулі роки. Як аргумент на користь роботи в нових умовах окупації, нам нагадували про певні інциденти минулого, коли нібито «націоналісти тисли на місцевих журналістів», – розповів журналіст.

До групи «ПРО100» входять ТРК «Юг», онлайн-радіо «Азовська хвиля», онлайн-ресурс pro.berdiansk.biz, газети «Бердянские ведомости», «Бердянск деловой», «Ведомости Юга».

Національна спілка журналістів України висловила солідарність із колегами, які відмовляються працювати на окупантів. Водночас, ситуація із безпекою журналістів та медіапрацівників у регіонах, де присутня російська армія, є надзвичайно тривожною, загрозливою. НСЖУ фіксує воєнні злочини Росії проти працівників ЗМІ та інформує про них Європейську та Міжнародну Федерації.

Як повідомляв «Главком», на ранок 8 березня ситуація у Запорізькій областівиглядала так: ворог готується до наступу в бік Запоріжжя, здійснюючі перегрупування військ. В окупованих населених пунктах Пологи, Василіва, Токмак, Мелітополь, Бердянськ та Енергодар ситуація контролюється очільниками громад. В цей же час ворог намагається встановити поліцейський режим за допомогою неприхованого терору, спрямованого на цивільниих.