Путін використовує в Україні чеченську тактику – розвідка Британії

Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію

Російські загарбники ведуть масовані обстріли населених пунктів України, зокрема Харкова, Чернігова та Маріуполя, бо побачили жорсткий опір українських сил. При цьому вони вдаються до тактики, яку раніше застосовували під час війн у Чечні та Сирії. Про це йдеться у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє The Guardian.

«Масштаби та сила українського опору продовжують дивувати Росію. У відповідь вона завдала ударів по населених пунктах у кількох місцях, включаючи Харків, Чернігів та Маріуполь», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що Росія вдавалося до аналогічної тактики застосовувалася у Чечні 1999 році та Сирії у 2016 році, вдаючись при цьому як до повітряних, так і наземних ударів. Британська розвідка вважає, що швидше за все це є спробою зламати український моральний дух.

При цьому Кремль неодноразово заперечував, що завдає ударів по цивільних районах.

Окрім того, розвідка дійшла висновку, що Росія намагається приховати бензовози, маскуючи їх під звичайні машини підтримки. За даними британської сторони, паливні колони продовжують атакувати українські сили, що суттєво сповільнює просування російських військ.

Як повідомлялося, 5 березня близько 13 години на територію Бородянського психоневрологічного інтернату зайшов підрозділ кадирівців. Вони замінували всі підходи до інтернату й звідти вели артилерійський вогонь по позиціях української армії.

Ввечері 5 березня підрозділ кадирівців звільнив людей. Але кадирівці все ще на території Бородянки.

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