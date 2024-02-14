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У горах на кордоні з Румунією прикордонники знайшли тіло ухилянта

Катерина Іванова
glavcom.ua
У горах на кордоні з Румунією прикордонники знайшли тіло ухилянта
Прикордонники вкотре закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру
фото з відкритих джерел

Румунські прикордонники затримали чоловіків із України, які намагалися перетнути кордон

У горах виявили тіло ухилянта, який намагався незаконно перетнути кордон із Румунією. Про це повідомоляє Державна прикордонна служба України. 

Сьогодні зранку, 14 лютого, румунські прикордонники затримали чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон. Вони повідомили, що разом із ними був ще один українець, який зник.

В результаті пошукових заходів у горах на території Румунії виявили тіло чоловіка без ознак життя.

Прикордонники вкотре закликають утриматися від походів у гори через загрозу сходження снігових лавин, густий туман та сильні пориви вітру.

Раніше прикордонниками на березі річки було знайдено тіло чоловіка, який хотів потрапити до Румунії. Загиблий виявився громадянином України 1982 року народження, жителем Харківської області.

Правоохоронці встановлюють причини та обставини загибелі. Ймовірно, чоловік намагався незаконно потрапити до Румунії, перетнувши річку.

Нагадаємо, чоловік за $4 тис. планував переплисти Тису на гумовому матраці.

Двоє закарпатців, які його супроводжували, мали перевірити, чи є поблизу прикордонний наряд, а він у цей час очікував в авто, яке було припарковане на околиці закарпатського села Вилок.

Нещодавно прикордонники затримали рекордну за кількістю групу ухилянтів. Чоловіки з 11 областей України намагалися виїхати до Угорщини

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Теги: кордон чоловік президент прикордонники

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