На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда

За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

В Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

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За інформацією правоохоронців, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким він мав неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

«Він вимагав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи», – уточнюють у поліції.

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Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

Коли все було підготовлено, правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені виконавця вони надіслали замовнику фото із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч.

Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.

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Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.

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