Головна Одеса Новини
search button user button menu button

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання
фото: npu.gov.ua

За скоєне підозрюваному загрожує довічне ув’язнення

В Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда фото 1

За інформацією правоохоронців, мешканець одного з сіл Одеського району вирішив убити свого сусіда, з яким він мав неприязні стосунки. Для цього він шукав виконавців.

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда фото 2

«Він вимагав лише підтвердження злочину. Життя односельця зловмисник оцінив у 10 тисяч доларів. Заплатити гроші виконавцям він пообіцяв після виконання роботи», – уточнюють у поліції.

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда фото 3

Для забезпечення алібі замовник на кілька днів до вбивства виїхав з дому і мав повернутися лише після скоєння злочину.

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда фото 4

Коли все було підготовлено, правоохоронці провели спецоперацію та інсценували вбивство. Від імені виконавця вони надіслали замовнику фото із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч.

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда фото 5

Щойно замовник приїхав для передачі грошей, його затримали.

Чоловіка помістили до ізолятора тимчасового тримання. Поліцейські просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне мешканцю Одеської області загрожує довічне ув'язнення.

Раніше правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.

Раніше в Києві було жорстоко вбито військового. Правоохоронці знайшли тіло зниклого чоловіка в одній із водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів столиці.

Теги: Одеса гроші вбивство чоловік

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Колишній працівник ФСБ розкрив деталі кримінального життя відомого путінського пропагандиста Соловйова
Кримінальне життя Соловйова: у 90-х пропагандист хотів замовити кілера
16 березня, 2023, 14:48
У квартирі пенсіонерки силовики виявили обріз рушниці, боєприпаси, ножі, а також понад 1 800 000 рублів
У Росії 81-річна пенсіонерка шукала кілера, щоб убити дільничого
4 липня, 2023, 08:34
Журналіста WSJ Евана Гершковича пропонують обмняти на кілера
Путін хоче повернути свого кілера: журналіста Гершковича можуть обміняти на професійного вбивцю – WSJ
10 вересня, 2023, 21:26

Новини

На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
На Одещині чоловік за $10 тисяч найняв кілера, щоб той убив сусіда
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Унаслідок нічного обстрілу Одеси загинув 15-річний підліток (фото)
Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси, є влучання
Ворог атакував припортову інфраструктуру Одеси, є влучання
Атака на Одесу в новорічну ніч: з’явилося відео з місця руйнувань
Атака на Одесу в новорічну ніч: з’явилося відео з місця руйнувань
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
Удар по Одесі: влада повідомила про постраждалих
РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий
РФ атакувала Одесу дронами: є влучання та загиблий

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Радбез ООН оновився на третину. Кислиця нагадав про «окупанта совєцького місця»
21K
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Ющенко висловив Путіну новорічне побажання
11K
На Буковині згорів будинок, у якому живе митрополит Московської церкви (фото)
8418
У Києві та низці областей тривога тривала менше години
6167
Дві новини для українців на початку 2024 року: гарна і не дуже

Новини

Міг вирости видатним піаністом: Херсон попрощався із 11-річним Глібом Федюком
Сьогодні, 15:09
Усе через Меркель із Путіним? Польща відмовилася відправляти на венеційське бієнале картини художника
Сьогодні, 10:13
ЗСУ просунулися вперед на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:11
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 3 січня
Сьогодні, 06:25
3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:20
Повітряна тривога тривала чотири години: 16 бомбардувальників Ту-95 атакували ракетами
Вчора, 09:50

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua