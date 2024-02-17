У парку Тернополя перехожі знайшли валізу з тілом жінки
Правоохоронці шукають свідків
У Тернополі в парку «Сопільче» перехожі виявили валізу, всередині якої був труп жінки. Про це повідомила поліція Тернопільської області.
Правоохоронці зазначають, що загибла була худої статури, віком 60-70 років, а також просять відгукнутися свідків та очевидців події.
«Якщо вам відома будь-яка інформація, повідомте працівникам поліції за номером (098) 997-39-92 або на лінію 102», – наголосили правоохоронці.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України (вбивство).
Раніше в Одеській області правоохоронці попередили замовне вбивство. Місцевий мешканець хотів смерті свого сусіда за 10 тисяч доларів.
Також правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки.
Крім того, в Києві було жорстоко вбито військового. Правоохоронці знайшли тіло зниклого чоловіка в одній із водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів столиці.
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