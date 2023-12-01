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Зарізали та скинули у воду: деталі жорстокого вбивства військового у Києві

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зарізали та скинули у воду: деталі жорстокого вбивства військового у Києві
Розпочато кримінальну справу за статтею умисне вбивство
фото: Нацполіція

Підозрюваним виявився 31-річний житель Вінниччини

У Києві жорстоко вбивство військового. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції столиці.

Зазначається, що повідомлення про зникнення чоловіка надійшло до поліції Києва напередодні події. Відомо, що військовослужбовець на власному автомобілі мав їхати у госпіталь, втім по дорозі з ним зник зв'язок.

«До пошуку чоловіка негайно було залучено співробітників відділу кримінальної поліції Дарницького управління та оперативників управління карного розшуку. Правоохоронці знайшли тіло зниклого у одній з водойм на околиці міста, а його автомобіль – в одному зі спальних районів Києва», – йдеться в повідомленні.

Згодом поліції вдалося встановити деталі цього жорстокого вбивства.

Слідство дійшло висновку, що по дорозі до лікарні чоловік заїхав до свого товариша за документами. Під час зустрічі між ними виникла сварка на ґрунті боргових зобов’язань.

«Нападник дістав ніж та завдав удар потерпілому в шию, груди та голову. Коли він переконався, що військовий помер, то вирішив позбавитись тіла та приховати сліди. Тож надалі він поклав тіло загиблого у спальний мішок, обмотав поліетиленовою плівкою та на його ж автомобілі відвіз за місто та кинув у водойму. Судово-медичний експерт виявив на тілі померлого близько 15-ти ножових поранень», – пишуть у поліції.

Правоохоронці провели детальний огляд місця злочину, покроково відпрацювали рух потерпілого та встановили особу нападника. Попередньо, ним виявився 31-річний житель Вінниччини, який окрім цього обвинувачується у вчиненні розбійного нападу на двох жінок у Вінницькій області.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Розпочато кримінальну справу за статтею умисне вбивство. Підозрюваному може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року, у Києві серед білого дня було вбито військового Олексія Щербину. Чоловік був учасником добровольчого формування територіальної громади «Свобода» і готувався вирушити на фронт.

Теги: поліція вбивство Київ військові

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