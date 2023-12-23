Підлітки зарізали безпритульну у Дніпрі (фото, відео)

Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення

Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі та завдали їй численних ударів ножем

Правоохоронці встановили, що у Дніпрі семеро хлопців віком від 14 до 19 років причетні до скоєння умисного вбивства безпритульної жінки. Також їх перевіряють на причетність до замаху на вбивство та побиття чоловіка. Про це повідомила Нацполіція.

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За даними правоохоронців, убивство сталося в ніч із 2 на 3 грудня.

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Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення фото: Нацполіція

«Нападники виявили безпритульну жінку у покинутій будівлі, побили її та завдали численних ударів ножем, внаслідок яких потерпіла померла. Цієї ж ночі стався замах на вбивство чоловіка, який мешкав у недобудові. З численними тілесними ушкодженнями потерпілому вдалося втекти: він добіг до автозаправки та попрохав викликати йому швидку допомогу. Також вони можуть бути причетні до побиття безхатька в укритті на Європейській площі», – йдеться в повідомленні.

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Оперативники та слідчі оглянули місця злочинів та встановили маршрут руху нападників. Також у телефоні одного з підозрюваних правоохоронці виявили фрагменти відео, на яких зафіксовані злочини фігурантів. Під час досудового розслідування поліцейські встановили всіх учасників подій та провели приблизно десять обшуків за місцями їх проживання, встановили коло їх знайомств та свідків, у результаті чого зібрали повну доказову базу для притягнення їх до відповідальності.

«Також у ході слідчих дій поліцейські отримали інформацію, що діями затриманих може керувати 23-річний мешканець м. Дніпра, який наразі перебуває у в'язниці за скоєння вбивства й розбійного нападу. За наявною інформацією, спілкування між ним та затриманими відбувалося в спільній групі у месенджері, де пропагувалось насилля та радикальні злочинні дії. Туди ж фігуранти скидали відео вчинених злочинів. У його камері проведено обшук та вилучено мобільний телефон. Для перевірки вказаної інформації долучені співробітники кіберполіції», – заявили в Нацполіції.

Нині семеро хлопців затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Двох підозрюваних затримали на Донеччині спільно зі спецпризначенцями поліції Донецької області. Їм загрожує позбавлення волі терміном від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

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