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На Буковині рятувальники виявили у річці тіло восьмирічної дівчинки, яку шукали три доби (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Буковині рятувальники виявили у річці тіло восьмирічної дівчинки, яку шукали три доби (фото)
До пошукових заходів були залучені рятувальники, поліцейські, оперативники, кінологи, водолази
фото: пресслжуба ДСНС

Дитина впала у воду, коли переходила місток 

У Чернівецькій області у річці рятувальники виявили тіло восьмирічної дівчинки, на третій день після падіння дитини у водойму, за близько 5 км від місця зникнення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«Сьогодні вранці гірські рятувальники спільно з водолазами знайшли тіло 8-річної дівчинки у водоймі приблизно за 6 км від місця зникнення поблизу села Замостя Вашківецької територіальної громади Вижницького району. 13 лютого в селі Бережонка Банилівської тергромади Вижницького району 8-річна дівчинка поверталася зі школи разом із 15-річним братом. Зі слів юнака, вони переходили місток і впали в річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору», – йдеться у повідомленні. 

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До пошукових заходів, як вказано, були залучені рятувальники, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери поліції, оперативники, співробітники групи реагування поліції, кінологи, фахівці водолазних робіт, спецтехніка.

Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічну дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.

Теги: рятувальники Чернівці Чернівецька область ДСНС діти потонули річка

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