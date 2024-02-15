На Буковині рятувальники виявили у річці тіло восьмирічної дівчинки, яку шукали три доби (фото)

Дитина впала у воду, коли переходила місток

У Чернівецькій області у річці рятувальники виявили тіло восьмирічної дівчинки, на третій день після падіння дитини у водойму, за близько 5 км від місця зникнення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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«Сьогодні вранці гірські рятувальники спільно з водолазами знайшли тіло 8-річної дівчинки у водоймі приблизно за 6 км від місця зникнення поблизу села Замостя Вашківецької територіальної громади Вижницького району. 13 лютого в селі Бережонка Банилівської тергромади Вижницького району 8-річна дівчинка поверталася зі школи разом із 15-річним братом. Зі слів юнака, вони переходили місток і впали в річку. Хлопець виплив із водойми, а дівчинка зникла з поля зору», – йдеться у повідомленні.

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До пошукових заходів, як вказано, були залучені рятувальники, поліцейські офіцери громади, дільничні офіцери поліції, оперативники, співробітники групи реагування поліції, кінологи, фахівці водолазних робіт, спецтехніка.

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Слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомлялося, у селі Бережонка Вижницького району двоє дітей впали з кладки, коли переходили річку. 15-річний хлопець зміг вибратися з води, а восьмирічну дівчинка впала у воду. Як зазначалося, двоє дітей віком 15 і 8 років йшли зі школи через кладку річки Бережонка. На кладці поламалася дошка і вони впали в річку.