Вибухи на артскладі під Маріуполем: правоохоронці знайшли винного

Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

Надзвичайна ситуація на артскладі у с. Новоянісоль Нікольського району Донецької області сталась у вересні 2017 року

Оголошенко підозру колишньому командиру військової частини

Внаслідок вибухів на складі військової частини в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області державі та цивільному населенню завдано понад 121 млн грн збитків.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру колишньому командиру військової частини за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив пожежну безпеку ввіреного польового артилерійського складу. Через це 22 вересня 2017 року виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на складі військової частини в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорськ.

Нагадаємо, ДСНС ліквідувала пожежу, що виникла на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянісоль у Нікольському районі на Донеччині 22 вересня 2017 року.