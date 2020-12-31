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    Кримінал

    Вибухи на артскладі під Маріуполем: правоохоронці знайшли винного

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    Надзвичайна ситуація на артскладі у с. Новоянісоль Нікольського району Донецької області сталась у вересні 2017 року - Вибухи на артскладі під Маріуполем: правоохоронці знайшли винного
    Надзвичайна ситуація на артскладі у с. Новоянісоль Нікольського району Донецької області сталась у вересні 2017 року
    Фото: Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил

    Оголошенко підозру колишньому командиру військової частини

    Внаслідок вибухів на складі військової частини в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області державі та цивільному населенню завдано понад 121 млн грн збитків.

    За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил повідомлено про підозру колишньому командиру військової частини за фактом недбалого ставлення військової службової особи до служби в умовах особливого періоду, що заподіяло тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України). Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

    За даними слідства, колишній командир військової частини не забезпечив пожежну безпеку ввіреного польового артилерійського складу. Через це 22 вересня 2017 року виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів на складі військової частини в селі Новоянісоль Нікольського району Донецької області.

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    Вибухи на артскладі під Маріуполем: правоохоронці знайшли винного
    Вибухи на артскладі під Маріуполем: правоохоронці знайшли винного

    Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорськ.

    Нагадаємо, ДСНС ліквідувала пожежу, що виникла на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянісоль у Нікольському районі на Донеччині 22 вересня 2017 року.

     

    Теги: вибух кримінал ЗСУ Офіс Генерального прокурора військові
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