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    У Ризі стався вибух в житловому будинку

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    У Ризі стався вибух в житловому будинку

    На даний момент відомо про одного постраждалого, п'ять осіб були евакуйовані

    У житловому будинку в Ризі стався вибух.

    Про це повідомляється в Twitter Державної пожежно–рятувальної служби Латвії.

    Надзвичайна подія сталася в районі Агенскалнс. Вибух стався в триповерховій будівлі, в результаті були зачеплені другий і третій поверхи.

    У заяві служби наголошується, що інформація про те, що сталося була отримана в 01:22.

    Жителі сусідніх районів заявили, що звук потужного вибуху було чути в багатьох районах міста.

    «На даний момент відомо про одного постраждалого, п'ять осіб були евакуйовані», – підкреслили в службі.

    Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

    Рятувальники вилучили з–під завалів тіла п’яти загиблих.

    Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

    У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

    У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.

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    Теги: вибух Латвія будинок
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