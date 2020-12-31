У Ризі стався вибух в житловому будинку

На даний момент відомо про одного постраждалого, п'ять осіб були евакуйовані

У житловому будинку в Ризі стався вибух.

Про це повідомляється в Twitter Державної пожежно–рятувальної служби Латвії.

Надзвичайна подія сталася в районі Агенскалнс. Вибух стався в триповерховій будівлі, в результаті були зачеплені другий і третій поверхи.

У заяві служби наголошується, що інформація про те, що сталося була отримана в 01:22.

Жителі сусідніх районів заявили, що звук потужного вибуху було чути в багатьох районах міста.

«На даний момент відомо про одного постраждалого, п'ять осіб були евакуйовані», – підкреслили в службі.

Нагадаємо, 21 червня на вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в десятиповерховому житловому будинку стався вибух Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

Рятувальники вилучили з–під завалів тіла п’яти загиблих.

Загалом у 40 квартирах, що були зруйновані вибухом, зареєстровано 125 мешканців.

У кінці червня 2020 року президент вручив сертифікати на перші 12 нових квартир. У середині серпня нові оселі були знайдені й для решти постраждалих мешканців. Помешкання підбирали за принципом метражу, який люди втратили, та кількістю кімнат. Площа квартир – від 60 кв. м до 80 кв. м.

У грудні почався демонтаж зруйнованого будинку.

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