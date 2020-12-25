На Одещині двоє дівчат підірвалися на встановленій батьком саморобній вибухівці

Діти пішли гралися у дворі та забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій

Одна дівчинка отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення черева

У Лиманському районі в наслідок інциденту з вогнепальним пристроєм було травмовано двох дівчат: одна отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення черева. Обох доставлено до медичного закладу.

Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Одеській області.

За попередньою інформацією, діти гралися у дворі та забігли у сарай, де спрацював саморобний пристрій, який батько однієї з дівчат встановив для відлякування крадіїв. Батьки в цей час знаходилися в будинку.

Внаслідок події одна дівчинка отримала вогнепальне поранення дробом обох ніг, її подружка - поранення черева. Обох доставлено до медичного закладу, їх стан наразі задовільний.

«Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України», - зазначили в поліції.

Також нагадаємо, що 25 грудня рано-вранці біля ресторану на столичній Оболоні прогримів вибух. Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух. Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу.

На початку грудня на заправці у Запоріжжі стався потужний вибух, загинув зварювальник. Ведеться слідство.