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    Біля ресторану на столичній Оболоні прогримів вибух

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    Вибух стався біля ресторану &laquo;Золотий Шафран&raquo; - Біля ресторану на столичній Оболоні прогримів вибух
    Вибух стався біля ресторану «Золотий Шафран»
    Фото з відкритих джерел

    Поліцейські встановлюють усі обставини вибуху біля ресторану

    Сьогодні, 25 грудня, близько 4 години ранку на вулиці Автозаводській в Оболонському районі Києва біля одного з ресторанів стався вибух. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції, екіпажі патрульних поліцейських, вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили, що за кілька хвилин до вибуху до ресторану підійшов невідомий чоловік, поставив біля східців пакет із невідомим вмістом та пішов, а згодом стався вибух.

    Постраждалих немає, однак пошкоджено вікна та фасад даного закладу.

    Наразі спеціалісти профільних служб встановлюють походження предмету, що вибухнув.

    Зібрані відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Оболонського управління столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до десяти років.

    У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують усі обставини і причини скоєного та проводять розшукові заходи з метою встановлення та затримання особи, що причетна до цього кримінального правопорушення.

    За даними ЗМІ, вибух стався біля ресторану «Золотий Шафран».

    Нагадаємо, у ніч на 24 грудня невідомий підірвав термінал у приміщенні відділення Приватбанку в Києві.

    Теги: Національна поліція України вибух Київ кримінал розслідування
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