Затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича, − СБУ



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Затриманий Олександр Гриценко поміщений до ізолятора

Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства

Затриманий глава правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.

Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

Повідомляється, що Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.

«Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіахолдингів. Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами», – йдеться в повідомленні.

Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.