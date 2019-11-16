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    Кримінал

    Затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича, − СБУ

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    <p>Затриманий Олександр Гриценко поміщений до ізолятора</p> - Затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича, − СБУ

    Затриманий Олександр Гриценко поміщений до ізолятора

    Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства

    Затриманий глава правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.

    Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.

    Повідомляється, що Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.

    «Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіахолдингів. Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами», – йдеться в повідомленні.

    Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.

    Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.

    СБУ Київ кримінал банки
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