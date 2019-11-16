Затриманого главу Укрексімбанку підозрюють у відмиванні доходів, отриманих за часів Януковича, − СБУ
Затриманий Олександр Гриценко поміщений до ізолятора
Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства
Затриманий глава правління Укрексімбанку Олександр Гриценко підозрюється у виведенні з-під арешту майна одного з медіахолдингів.
Про це повідомили в прес-службі Служби безпеки України.
Повідомляється, що Гриценко підозрюється у сприянні легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом чиновниками часів Віктора Януковича.
«Зловживаючи своїм службовим становищем, затриманий вивів з-під арешту майно одного з медіахолдингів. Затримання відбувалось виключно в межах чинного законодавства. Наразі затриманого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому забезпечено право на захист та спілкування з адвокатами», – йдеться в повідомленні.
Гриценка затримали сьогодні, 16 листопада, працівники СБУ за дорученням Генеральної прокуратури України.
Раніше повідомлялося, що у Києві серед дня викрали главу Укрексімбанку Олександра Гриценка.