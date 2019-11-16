У Києві викрали голову одного з провідних банків України



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Голова «Укрексімбанку» Олександр Гриценко Скріншот з відео

Невідомі забрали його у чорний автобус просто на очах у дитини

У Києві викрали голову «Укрексімбанку» Олександра Гриценка. Про це стало відомо 5.UA з власних джерел.

За словами родичів Гриценка, невідомі забрали його у чорний автобус просто на очах у дитини, з якою він гуляв. Родина вже звернулася до правоохоронних органів.

Олександр Гриценко був призначений на пост голови правління «Укрексімбанку» наглядовою радою фінустанови 1 серпня 2014 року. Колективу банку його представила особисто тодішня голова НБУ Валерія Гонтарева. Гриценко змінив на цій посаді Віталія Білоуса, який очолював «Укрексімбанк» від початку 2013 року. Усі повноваження він отримав 15 серпня 2014 року – безстроково.

Нагадаємо, оперативники Управління стратегічних розслідувань поліції в Києві, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за участю столичного полку поліції особливого призначення за процесуального керівництва Генпрокуратури затримали членів злочинного угрупування.