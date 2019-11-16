Главу «Укрексімбанку» не викрадали, – СБУ



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Гриценка затримали у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів

Глава правління «Укрексімбанку» Олександр Гриценко був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України.

Про це повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Ніякого викрадення одного із членів правління АТ «Укрексімбанку» не було. Він був затриманий співробітниками Служби безпеки України за дорученням Генеральної прокуратури України у межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209. Затримання відбувалась виключно в межах чинного законодавства. На даний час затриманий поміщений до ізолятора тимчасового тримання», – повідомила вона.

Раніше повідомлялося, що у Києві серед білого дня викрали главу «Укрексімбанку» Олександра Гриценка.