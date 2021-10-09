Збирала жолуді поблизу залізниці: на Житомирщині поїзд на смерть збив жінку на коліях

Молоді жінка загинула на місці події

На Житомирщині на залізничних коліях загинула жінка, повідомляє Нацполіція у Житомирській області.

Подія сталась 8 жовтня на території Олевської громади. Внаслідок травмування поїздом на залізниці загинула 37-річна місцева жителька.

«Близько 15:20 на 229 км залізничної колії сполученням Олевськ - Коростень потягом під керуванням коростенця, 1967 р.н., було травмовано жительку с. Тепениці. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції», – йдеться у повідомленні поліції.

Попередньо відомо, що дві односельчанки збирали жолуді неподалік залізниці. У якийсь момент, коли одна з жінок задрімала, 37-річна її товаришка опинилась на коліях.

Від наїзду поїздом жінка отримала травми, несумісні з життям. Причину смерті наразі встановлюють судово-медичні експерти.

Як зазначили у поліції, усі обставини події правоохоронці з'ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) ККУ.

Як повідомляли раніше, у Києві людина потрапила під колеса приміського поїзда «Київ – Яготин» на столичному вокзалі. Людина загинула.

Також у Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу. Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок.

До слова, у селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин.