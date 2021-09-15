У Рівному залізничник врятував пішохода за секунду до трагедії (відео)
Врятований пішохід після інциденту просто пішов далі, а його рятівник не вважає, що зробив щось особливе
У Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу.
Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок, йдеться у сюжеті ТСН.
Життя пасажирові врятував черговий по переїзду. Пішохід, якого він врятував, після інциденту просто пішов далі.
«Керівництво нині мізкує, як нагородити підлеглого за цей вчинок», – з’ясували журналісти.
Рятівник не хоче спілкуватися зі співробітниками ЗМІ. Чоловік сказав, що зробив те, що мав.