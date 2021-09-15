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    У Рівному залізничник врятував пішохода за секунду до трагедії (відео)

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    У Рівному залізничник врятував життя пішоходу - У Рівному залізничник врятував пішохода за секунду до трагедії (відео)
    У Рівному залізничник врятував життя пішоходу
    Фото з відкритих джерел

    Врятований пішохід після інциденту просто пішов далі, а його рятівник не вважає, що зробив щось особливе

    У Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу.

    Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок, йдеться у сюжеті ТСН.

    Життя пасажирові врятував черговий по переїзду. Пішохід, якого він врятував, після інциденту просто пішов далі.

    «Керівництво нині мізкує, як нагородити підлеглого за цей вчинок», – з’ясували журналісти.

    Рятівник не хоче спілкуватися зі співробітниками ЗМІ. Чоловік сказав, що зробив те, що мав.

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    Теги: ЗМІ потяг чоловік пішохід
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    У Рівному залізничник врятував пішохода за секунду до трагедії (відео)