У Рівному залізничник врятував пішохода за секунду до трагедії (відео)

У Рівному залізничник врятував життя пішоходу

Врятований пішохід після інциденту просто пішов далі, а його рятівник не вважає, що зробив щось особливе

У Рівному на залізничному переїзді співробітник залізниці за кілька секунд до можливої загибелі врятував життя пішоходу.

Пішохід ішов у навушниках та не чув, що наближається потяг. Залізничник за секунди до появи поїзда вирвав у пішохода з вух навушники й відштовхнув його якомога далі від рейок, йдеться у сюжеті ТСН.

Життя пасажирові врятував черговий по переїзду. Пішохід, якого він врятував, після інциденту просто пішов далі.

«Керівництво нині мізкує, як нагородити підлеглого за цей вчинок», – з’ясували журналісти.

Рятівник не хоче спілкуватися зі співробітниками ЗМІ. Чоловік сказав, що зробив те, що мав.

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