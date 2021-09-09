На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці

15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин

У селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Зазначається, що трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки.

За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин. Від отриманих травм юнак помер на місці.

За фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

На місці працює оперативно-слідча група. Поліція з'ясовує обставини події.

Нагадаємо, що 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.