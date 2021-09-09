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    Події в Україні

    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці

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    У Харківській області потяг на смерть збив підлітка - На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці
    У Харківській області потяг на смерть збив підлітка
    Фото: hk.npu.gov.ua

    15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин

    У селищі Подвірки Харківської області потяг збив 15-річного підлітка. Від отриманих травм він помер на місці. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

    Зазначається, що трагедія сталася 9 вересня о 18:39 у селищі Подвірки.

    За попередніми даними, 15-річний підліток їхав на велосипеді і його збив поїзд Основа-Люботин. Від отриманих травм юнак помер на місці.

    За фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) КК України.

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    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці
    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці
    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці
    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці
    Фото: hk.npu.gov.ua

    На місці працює оперативно-слідча група. Поліція з'ясовує обставини події.

    Нагадаємо, що 2 вересня у Києві потяг на смерть збив чоловіка, який перебігав дорогу в недозволеному місці. Трагедія сталася вночі на проспекті Науки. За словами очевидців, машиніст побачив чоловіка на залізничному полотні і подав звуковий сигнал, проте трагедії уникнути не вдалося. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

    Теги: трагедія смерть потяг Харківщина поліція
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    На Харківщині потяг збив підлітка: він загинув на місці