Голова окупаційної адміністрації Скадовська отримав підозру

Під час окупації міста чоловік вступив у злочинну змову з російськими військовими

Офіс Генерального прокурора оголосив підозру керівнику окупаційної адміністрації Скадовська Херсонської області та його заступниці. Про це повідомляє пресслужба відомства.

За даними слідчих, окупанти призначили на посаду так званого голови Скадовської районної військової адміністрації громадянина Росії, який тривалий час проживав у місті Скадовськ. Він під час окупації міста вступив у злочинну змову з російськими військовими.

«За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури повідомлено про підозру громадянину РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також громадянці України у колабораційній діяльності (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 111-1 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Також підозру у колабораційній діяльності оголосили українці, яка зайняла посаду так званого першого заступника окупаційної адміністрації.

«Підозрювані активно займаються добором інших працівників окупаційного органу та підпорядкованих установ і організацій. Окрім того, діючи в інтересах країни-агресора, вони закликають мешканців регіону підкоритися окупаційним військам, висловлюють підтримку дій загарбників спрямованих на порушення територіальної цілісності України», – йдеться у повідомленні.

Наразі досудове дослідження продовжується.

До слова, чинний міський голова Скадовська, що на Херсонщині, Олександр Яковлєв виїхав із міста через погрози та «пропозиції» до співпраці з боку російських військових.

Нагадаємо, мер Вовчанська отримав підозру в держзраді. Також мер Святогірська отримав підозру у держзраді.