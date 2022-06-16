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  4. Агітував за Росію: на Харківщині колишній правоохоронець отримав підозру
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    Події в Україні

    Агітував за Росію: на Харківщині колишній правоохоронець отримав підозру

    Агітував за Росію: на Харківщині колишній правоохоронець отримав підозру
    фото: пресслужба Генпрокурора

    Чоловік допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їхню автівку

    Прокуратура Харківської області повідомила про підозру колишньому правоохоронцю за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

    Колишній працівник правоохоронного органу добровільно перейшов на бік ворога. Він співпрацював з представниками ЗС РФ, які окупували смт Шевченкове Куп’янського району. Чоловік агітував місцевих співпрацювати з російськими військовими та допомагав окупантам у їх проханнях, наприклад, ремонтував їхню автівку.

    Поїхавши до підконтрольного українській владі села у Харківській області, підозрюваний переховувався в будинку своїх знайомих. Там його затримали правоохоронці та повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, прокуратура заочно повідомила про підозру у державній зраді меру Святогірська Володимиру Бандурі. Також мер Вовчанська отримав підозру в держзраді.

    Теги: росія окупанти прокуратура війна Харківщина Україна державна зрада окупація #stoprussia
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    Агітував за Росію: на Харківщині колишній правоохоронець отримав підозру