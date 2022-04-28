Житель Рівного знімав для росіян техніку Збройних сил

Слідчі з'ясували, що чоловік збирав дані для РФ ще з жовтня минулого року

Правоохоронці викрили жителя Рівного, який співпрацював з силовими органами Російської Федерації. Його затримано при зборі інформації про рух залізничних ешелонів з військовою технікою ЗСУ, інформує Офіс генерального прокурора України.

«З жовтня 2021 року він збирав та за допомогою месенджерів передавав співробітнику правоохоронного органу Російської Федерації інформацію про військові частини на території Рівненської області, транспортні засоби військовослужбовців та рух військової техніки Збройних сил України», – йдеться в повідомленні.

Наразі він перебуває під вартою.

Нещодавно поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів. Вони маскувалися під бійців ЗСУ.

Сьогодні стало відомо, що на Харківщині поліція затримала інформаторку окупантів. Селянка передавала ворогу таємну інформацію.

Напередодні у Житомирі силовики затримали колаборанта, який «зливав» секретні дані росіянам. Інформацію зрадник передавав рідному братові, який працює в прокуратурі РФ.

Крім того СБУ затримала російських агентів, які вивідували інформацію про військові літаки.

Правоохоронці також з'ясували, що священник Московської церкви «зливав» окупантам інформацію про військових на Луганщині. У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, у якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України.



