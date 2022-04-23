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    Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів

    Всі четверо диверсантів пред&rsquo;явили для перевірки паспорти громадян України - Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів
    Всі четверо диверсантів пред’явили для перевірки паспорти громадян України
    фото: Національна поліція

    Поліція виявила у затриманих осіб дрон та сім-карти російських мобільних операторів

    У Чернігівській області затримали чотирьох диверсантів, як назвалися військовослужбовцями Збройних сил України. Про це повідомила Патрульна поліція Чернігівської області.

    «Під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо пред’явили для перевірки паспорти громадян України. На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

    Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.

    Диверсантів затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників Служби безпеки України.

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    Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів
    Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів
    фото: Патрульна поліція Чернігівської області

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця. Чоловік не міг вимовити це слово. На його думку, воно значить споруду з балок.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів