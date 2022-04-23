Маскувалися під бійців ЗСУ: поліція затримала на Чернігівщині чотирьох диверсантів

У Чернігівській області затримали чотирьох диверсантів, як назвалися військовослужбовцями Збройних сил України. Про це повідомила Патрульна поліція Чернігівської області.

«Під час відпрацювання оперативної інформації екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mitsubishi Lancer. Окрім водія, в салоні перебували три пасажири. Всі четверо пред’явили для перевірки паспорти громадян України. На запитання поліцейських чоловіки стали плутатися у відповідях: не змогли пояснити маршрут свого руху, називалися волонтерами, а потім намагалися переконати, що вони військовослужбовці ЗСУ», – йдеться в повідомленні.

Під час огляду авто патрульні виявили дрон, сім-карти російських мобільних операторів та флеш-накопичувачі з великим обсягом інформації.

Диверсантів затримали. На місце викликали слідчо-оперативну групу та представників Служби безпеки України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Рівному патрульні впіймали підозрілого росіянина, який «спалився» на слові паляниця. Чоловік не міг вимовити це слово. На його думку, воно значить споруду з балок.