Путінські пропагандисти змінили пластинку: перемоги не буде, буде ядерна війна

Симонян назвала ядерну війну жахом, але, заявивши, що вона добре знає Путіна, пропагандистка налякаоа росіян, що такий розвиток подій є цілком реальним

Кремлівське телебачення почало готувати росіян до можливої ядерної війни

Росія уже не розраховує на перемогу у війні проти України. Про це відома російська телепропагандистка, очільниця кремлівського телеканалу RT Маргарита Симонян зізналася на ефірі у іншого маніпулятора громадською думкою Володимира Соловйова.

Вона заявила, що Третя світова війна стає усе більше реалістичною – бо Росія «не може скласти лапки» і заявити, що в Україні у неї не вийшло. Тому вона буде воювати проти усього світу.

Більш того, на думку Симонян, цілком імовірно, що «усе завершиться ядерним ударом». Сама пропагандистка, з одного боку, назвала це «жахом», але, з іншого, висловила розуміння, що «значить – так». Причиною очільниця телеканалу RT окреслила коротко: «Я знаю нас, я знаю нашого керівника (Володимира Путіна – ред.), як у нас все влаштовано».

Ведучий політшоу Володимир Соловйов тут же нагадав фразу Путіна про «ми ж (потрапимо – ред..) у рай».

Нагадаємо, що світові ЗМІ в останні дні приділяли багато уваги можливому ядерному удару з боку Росії, згадуючи, зокрема, попередження «путінського пуделя», міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Деякі країни Євросоюзу почали готуватися до наслідків можливої атомної війни. Зокрема, Національна рада охорони здоров'я Данії закупить два мільйони таблеток йоду для використання у разі «значного радіоактивного викиду».

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