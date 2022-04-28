Україна попередила Путіна: ракети полетять на російські військові бази
Україна захищатиметься в будь-який спосіб
Понад два місяці Україна протистоїть російському агресору, який цинічно обстрілює мирні міста та вбиває тисячі цивільних. Втім, надалі Україна може у відповідь обстрілювати територію РФ.
Так, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.
«Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць», – підкреслив він.
Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
Подоляк також додав, що світ це право визнає.
Нагадаємо, що Міноборони Британії заявило, що Україна має право атакувати територію Росії. Заступник державного секретаря парламенту з питань збройних сил Джеймс Геппі додав, що зброя від Заходу навіть має необхідну для цього дальність дії.
Москва погрожує Британіїза підтримку права України атакувати РФ. Ворог пригрозив, що може завдати ударів високоточною зброєю великої дальності по центрах прийняття рішень у Києві.
Між іншим, Німеччина таки надасть Україні важку зброю.