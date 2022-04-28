Україна попередила Путіна: ракети полетять на російські військові бази

Понад два місяці Україна протистоїть російському агресору, який цинічно обстрілює мирні міста та вбиває тисячі цивільних. Втім, надалі Україна може у відповідь обстрілювати територію РФ.

Так, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, посилаючись на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, заявив, що Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по військових об'єктах ворога.

«Росія напала на Україну та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе у будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах убивць», – підкреслив він.