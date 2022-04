Україна попередила Путіна: ракети полетять на російські військові бази

Понад два місяці Україна протистоїть російському агресору, який цинічно обстрілює мирні міста та вбиває тисячі цивільних. Втім, надалі Україна може у відповідь обстрілювати територію РФ.

Ukraine should decide whether to strike military facilities, @SecBlinken said. Russia has attacked and killing civilians. Ukraine will defend itself in any way, including strikes on the warehouses and bases of the killers . The world recognizes this right.