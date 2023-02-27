Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
Бенефіціаркою низки фірм, дорогої землі і нерухомості є 62-річна Ольга Куць зі Львова
Підставною особою, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень, є колишня працівниця однієї з фірм екснардепа Тараса Козака. Про це йдеться у розслідуванні Максима Опанасенка для Bihus.Info.
Мова про 62-річну Ольгу Куць зі Львова. Жінка значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві. У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою.
Так, наприклад, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії «Істбуд», на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення «для будівництва готельно-офісного будинку», орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень.
Куць також є бенефіціаркою фірми «Таун Ленд Компані» – замовниці будівництва житлового комплексу «Поетика» в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди (в реєстрі нерухомості так і вказано: компанія володіє низкою об’єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК).
Жінка також є співвласницею компанії «Промтек», у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.
Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від забороненої нині «ОПЗЖ» нардепа Вадима Столара. Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині нардеп-утікач Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак офіційними партнерами Столара так і не стали, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.
Тож, журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів.
Під час розмови з Ольгою Куць з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність.
Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів «прямо сьогодні».
Зі слів жінки, до неї ще не зверталися правоохоронці. Відтак, команда Bihus.Info вже підготувала низку заяв та звернень в силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.
Нагадаємо, проросійський політик і кум президента країни-агресорки Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати «опонентів» Володимира Зеленського.
Як відомо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.
За інформацією Служби безпеки України, дружина Медведчука фінансувала Росгвардію та МВД РФ. За це Оксані Марченко загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.
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