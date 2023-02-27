Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
колаж: Рубрика

Бенефіціаркою низки фірм, дорогої землі і нерухомості є 62-річна Ольга Куць зі Львова

Підставною особою, на яку оточення колишнього нардепа Віктора Медведчука записало частки в кількох київських компаніях з активами на сотні мільйонів гривень, є колишня працівниця однієї з фірм екснардепа Тараса Козака. Про це йдеться у розслідуванні Максима Опанасенка для Bihus.Info.

Мова про 62-річну Ольгу Куць зі Львова. Жінка значиться бенефіціаркою низки фірм, які, в свою чергу, володіють дорогою землею і нерухомістю в Києві. У розмові з журналістами власниця визнала, що була і продовжує бути підставною особою.

Так, наприклад, Куць є кінцевою бенефіціаркою компанії «Істбуд», на яку оформлено майже гектар землі на бульварі Дружби народів з цільовим призначення «для будівництва готельно-офісного будинку», орієнтовною вартістю у 160 мільйонів гривень.

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака фото 1

Куць також є бенефіціаркою фірми «Таун Ленд Компані» – замовниці будівництва житлового комплексу «Поетика» в Києві. На фірму зараз оформлені недобуди (в реєстрі нерухомості так і вказано: компанія володіє низкою об’єктів незавершеного будівництва за адресою, де зводять ЖК).

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака фото 2

Жінка також є співвласницею компанії «Промтек», у розпорядженні якої перебуває понад гектар землі на київській Борщагівці – під будівництво культурно-розважального комплексу.

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака фото 3

Компанії, в яких Куць значиться власницею найбільших часток, виявилися пов’язаними з будівельним бізнесом обраного від забороненої нині «ОПЗЖ» нардепа Вадима Столара. Частку в бізнесі Столара, за інформацією журналістів Bihus.Info, у 2020-му придбали Віктор Медведчук та його близький соратник, а нині нардеп-утікач Тарас Козак. Безпосередньо Медведчук і Козак офіційними партнерами Столара так і не стали, але саме тоді співвласницею згаданих компаній стала Ольга Куць.

Тож, журналісти припустили, що за Куць насправді може ховатися саме оточення Медведчука, приховуючи цінні активи від можливих арештів. 

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака фото 4

Під час розмови з Ольгою Куць  з’ясувалося, що раніше вона працювала в кількох львівських фірмах, пов’язаних з родиною Тараса Козака. Більше того, жінка визнала, що не є реальною власницею київських компаній, а, працюючи на підприємстві брата Козака, просто підписала довіреність.

Також Куць заявила, що не отримувала і не отримує ніяких коштів від діяльності цих фірм і залюбки позбулася б цих активів «прямо сьогодні».

Зі слів жінки, до неї ще не зверталися правоохоронці. Відтак, команда Bihus.Info вже підготувала низку заяв та звернень в силові органи щодо необхідності детальнішого розслідування і подальшого арешту активів, що можуть бути пов’язані з Медведчуком та Козаком.

Нагадаємо, проросійський політик і кум президента країни-агресорки Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати «опонентів» Володимира Зеленського.

Як відомо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

За інформацією Служби безпеки України, дружина Медведчука фінансувала Росгвардію та МВД РФ. За це Оксані Марченко загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також: Медведчук розповів, де тепер змушений жити

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський позбавив громадянства Медведчука та ще трьох українських політиків
Офіційно: Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Деркача і Кузьміна
10 сiчня, 22:23
Депутати Деркач та Козак втратять мандат: Рада зареєструвала законопроєкт
Депутати Деркач та Козак втратять мандат: Рада зареєструвала законопроєкт
12 сiчня, 12:53
«Медведчук вважає, що він професійна людина по Україні, але він таким не є, він просто зрадник» – Данілов
Данілов розповів, який план «Б» захоплення України Медведчук запропонував Путіну
16 лютого, 13:16

Кримінал

Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
Журналісти знайшли підставну власницю мільйонних активів Медведчука і Козака
Забезпечували наркотиками майже усю Україну. Затримано 37 учасників злочинної групи (фото)
Забезпечували наркотиками майже усю Україну. Затримано 37 учасників злочинної групи (фото)
ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»
ДБР викрило на Львівській митниці мільйонну аферу із «порожніми фурами»
На Київщині батьки ґвалтували та катували своїх дітей
На Київщині батьки ґвалтували та катували своїх дітей
НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури
НАБУ вимагає 20 млн грн застави для ексміністра інфраструктури
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок
Смертельна ДТП на трасі Київ-Одеса: загинуло двоє жінок

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Новий курс долара та індексація пенсій: на що чекати в березні
26K
У Росії переполох через вибухи в Маріуполі – британська розвідка
16K
УПЦ МП закликала молитися у Великий піст не за перемогу, а за мир
15K
У кількох областях активізувалися диверсанти
14K
Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки
14K
Розвідка пояснила, навіщо ворог накопичує авіацію поряд з Україною

Новини

Путін віддав хід війни в Україні під контроль міноборони РФ – ISW
Вчора, 06:49
У РФ закінчилися іранські дрони – британська розвідка
25 лютого, 10:20
РФ змушена розділяти свої елітні війська на два напрямки – ISW
25 лютого, 07:32
Фонд «Повернись живим» запустив збір на кібернаступ
24 лютого, 11:43
Зеленський у річницю вторгнення РФ: це буде роком нашої перемоги (відео)
24 лютого, 07:28
Буданов розказав, який «сюрприз» Росія готує на роковини вторгнення
23 лютого, 07:47

Прес-релізи

«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
«Стаємо сильнішими разом!» В Україні презентували проєкт, направлений на допомогу дітям
27 лютого, 11:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту