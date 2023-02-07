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Дружина Медведчука фінансувала Росгвардію та МВД РФ (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Дружина Медведчука фінансувала Росгвардію та МВД РФ (фото)
Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів
фото з відкритих джерел

Марченко загрожує до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна

Служба безпеки України ліквідувала масштабну схему підпільного фінансування російських окупаційних угруповань з боку громадян України. До організації оборудки причетна Оксана Марченко, дружина підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Саме вона є кінцевим бенефіціаром мережі київських компаній і підприємства у Ялті, які переводили мільйонні суми на рахунки росгвардії та МВФ РФ в окупованому Криму», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що ці компанії платили рашистам нібито за «охорону нерухомості Медведчука» на території півострову. Крім цього, бізнес-структура Марченко регулярно поповнювала російський бюджет у вигляді сплати «податків і зборів». Загальна сума здійснених платежів на користь країни-агресора становить більше 50 млн у гривневому еквіваленті.

Для реалізації схеми Оксана Марченко зареєструвала у Ялті товариство зі статутним капіталом у понад 1 млрд російських рублів. Для його створення задіяла активи трьох підконтрольних інвестиційних компаній, які розташовані у Києві. Потім «кримська» фірма підписала відповідні «охоронні» угоди зі структурами Росгвардії та МВФ РФ.

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Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ компанія Марченко продовжила фінансувати бюджет рашистів. Під час 11 обшуків на об’єктах нерухомості дружини Медведчука, офісах її київських компаній та за адресами проживання їхніх топменеджерів співробітники СБУ виявили:

  • документи, комп’ютери, флешки та мобільні телефони із доказами оборудок;
  • печатки та банківські картки, які використовували у незаконній діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Оксані Марченко та очільниці афілійованої фірми у Криму про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Зловмисникам загрожує покарання до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що Медведчук із Росії оголосив війну Зеленському.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

До слова, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.

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