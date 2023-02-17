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Медведчук розповів, де тепер змушений жити

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Медведчук розповів, де тепер змушений жити
фото з відкритих джерел

Своє затримання в Україні 2021 року за звинуваченням у держзраді Медведчук назвав «найважчим днем у житті»

Колишній народний депутат забороненої ОПЗЖ, кум Путіна Віктор Медведчук жаліє, що тепер йому доводиться жити у Москві, а не в Україні. Про це Медведчук розповів в інтерв'ю пропагандистам «Першого каналу».

Екснардеп поскаржився, що Україну він «не покидав» – його обміняли. Зараз він постійно мешкає у російській столиці.

«Я раніше приїжджав до Москви в різних справах, я приїжджав на один день, вранці приїжджав, ввечері їхав. А зараз я постійно живу в Москві, вимушено. Я не покидав Україну, мене обміняли», - заявив кум Путіна.

Медведчук також підтвердив, що бачився зі своєю молодшою донькою Дариною, яка, за інформацією ЗМІ, мешкає у Москві щонайменше з 2021 року і навчається у Вищій школі економіки. Ймовірно, з нею живе її мати Оксана Марченко – третя дружина Медведчука.

Своє затримання в Україні 2021 року за звинуваченням у держзраді Медведчук назвав «найважчим днем у житті», а своє переслідування вважає «страшним горем для сім'ї». За його словами, українські слідчі фізичного насильства не застосовували, але психологічний тиск «чинився постійно».

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що колишній нардеп Віктор Медведчук, після обміну на українських полонених, запропонував російському диктатору і своєму куму Володимиру Путіну «б» щодо завоювання України.

Тим часом, дружину підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука Оксану Марченко викликають на допит в Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Теги: Віктор Медведчук депутат допит Оксана Марченко Україна дружина Олексій Данілов

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