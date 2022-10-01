Зловмисники на Житомирській митниці створили схему на 40 млн грн 

Під час оборудок ухилялись від сплати встановлених митних платежів

«Ділки» заробляли на розмитненні іноземних вантажівок

Співробітники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань викрили масштабну злочинну схему на розмитненні іноземних вантажних автомобілів на Житомирській митниці. Про це повідомила прессулжба СБУ.



До організації оборудки причетні понад 10 осіб, серед них – шестеро посадовців митного посту «Житомир-центральний» і декілька комерсантів з обласного центру та Рівного.



Зловмисники штучно «омолоджували» рік випуску імпортованих вантажівок і таким чином ухилялись від сплати встановлених митних платежів.



Незаконна діяльність завдала збитки бюджету у розмірі майже 40 млн грн через недоотримані суми акцизного збору і податку на додану вартість.

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За матеріалами СБУ одинадцятьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо службових осіб Львівської митниці, які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі.