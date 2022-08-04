Київська митниця потрапила у скандал зі спаленням техніки Apple: подробиці

Експерти пишуть, що компанія Apple не могла дати дозвіл на знищення своєї продукції в печі

У Києві митники знищили в печі 2,5 тисячі одиниць контрафактних товарів торгової марки Apple. Серед них були навушники, блоки живлення, перехідники та інші аксесуари. Відео процедури опублікували на сторінці Київської митниці в Facebook.

Там пояснили, що товари ввозилися до України поштовими каналами та в міжнародних експрес-відправленнях невеликими партіями з порушенням охоронюваних законом об’єктів прав інтелектуальної власності компанії «Apple Inc».

У коментарях до публікації деякі українці обурилися. Мовляв, замість того, щоб знищувати аксесуари, можна було передати їх на потреби Збройних сил України або людям, які постраждали від війни.

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«А роздати пенсіонерам, які на 2000 виживають, дітям в дитячих будинках, малозабезпеченим сім'ям, переселенцям, у яких нічого не залишилось?», «Краще б на ЗСУ віддали!» – написали під фото.

Митники пояснили, що рішення про знищення чи незнищення контрафактної продукції ухвалює лише правовласник, у цьому разі компанія Apple. Митниця жодним чином не може вплинути на це.

«Позиція компанії Apple – знищити, адже контрафактні товари не мають використовуватися ніде. І в даному випадку, функція митниці – контроль за дотриманням законодавства в сфері захисту прав інтелектуальної власності, які належать правовласнику торгової марки. Це світова практика, і Україна не виняток і дотримується міжнародних норм в сфері захисту прав інтелектуальної власності. Тому, роздати пенсіонерам ми не можемо, як і передати в ЗСУ чи ще комусь», – зазначили в Київській митниці.

Експерти ж зазначають, що компанія Apple не могла дати дозвіл на знищення своєї продукції в печі, бо дуже сильно турбуються про репутацію в частині збереження довкілля. Утилізація має проходити тільки за екостандартами.