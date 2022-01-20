Київська митниця підбила підсумки діяльності за 2021 рік

Так, імпорт за 2021 рік склав $25,97 млрд

Київські митники підбили підсумки своєї діяльності протягом 2021 року. Товарообіг в зоні діяльності митниці склав $30,67 млрд. Це на 24% більше, ніж за попередній рік (у 2020 році – $24,82 млрд).

Так, імпорт за 2021 рік склав $25,97 млрд (у 2020 році – $20,64 млрд). У вагових показниках – 5,34 млн тонн (у 2020 році – 4,96 млн тонн). Як показує митна статистика, по Київській митниці вагові показники імпорту за 2021 рік зросли на 8%, а от митна вартість на 26%.

Експорт до попереднього року зріс на 12% як по вартості, так і по вазі. У 2021 році експортовано 1,76 млн тонн товарів на суму $4,70 млрд (у 2020 році – 1,58 млн тонн на $4,18 млрд).

Нагадаємо, київська митниця вилучила 2 тонни китайських товарів під елітними брендами

Як повідомлялося, нещодавно київські митники виявили незаконне пересилання виробів з натурального хутра норки в міжнародному поштовому відправленні.

Також київські митники вилучили у казаха валюти на 1,5 млн грн.