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Обшуки на Львівській митниці. ДБР розслідує махінації з розмитненням авто

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обшуки на Львівській митниці. ДБР розслідує махінації з розмитненням авто
Працівники ДБР провели обшуки на території митного поста, а також у помешканнях екскерівника митниці та його заступників
ДБР

Зацікавленим особам вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 транспортних засобів

Працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження щодо службових осіб Львівської митниці, які незаконно звільняли від сплати митних платежів ввезені з-за кордону автомобілі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«З 1 липня 2022 року Верховна Рада скасувала своє рішення щодо звільнення від митних платежів транспортних засобів, що ввозяться в країну, однак працівники одного з митних постів Львівської митниці цього «не помітили». За оперативними даними, вони ще майже тиждень у липні оформлювали ввезені автомобілі за нульовою ставкою», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зацікавленим особам вдалося завезти до України без сплати мита понад 60 транспортних засобів, через що до бюджету не надійшли мільйони гривень митних платежів. Загальна сума завданих збитків встановлюється.

«Працівники ДБР провели обшуки на території митного поста, а також у помешканнях колишнього керівника Львівської митниці та його заступників. Вилучені копії документів та чорнові записи, мобільні телефони та готівка. Розслідування триває», – зазначають в ДБР.

Кримінальне провадження відкрито за фактами зловживання владою та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Нагадаємо, 23 серпня колективу Львівської митниці офіційно представили нового виконувача обов’язків керівника. Ним став Олег Шахрай.

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Теги: розслідування ДБР митниця

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Кримінал

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