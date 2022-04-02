  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Перший заступник голови Держмитслужби розповів, що відбувається на прикордонних митницях

    За словами Шуцького, Закарпатська митниця вже в перші дні війни передала 389 конфіскованих транспортних засобів у власність воєнкому для ЗСУ - Перший заступник голови Держмитслужби розповів, що відбувається на прикордонних митницях
    За словами Шуцького, Закарпатська митниця вже в перші дні війни передала 389 конфіскованих транспортних засобів у власність воєнкому для ЗСУ

    «Організований гуманітарний хаб на Закарпатті, є координація зусиль військових адміністрацій та облрад», – Щуцький

    Ситуація на кордонах у зоні діяльності прикордонних митниць більш-менш стабільна.

    Про це повідомляє перший заступник голови Держмитслужби України Олександр Щуцький на сторінці служби у Facebook

    «Зараз допомога набула стабільного характеру, є чітка логістика, порядок, організований основний гуманітарний хаб на Закарпатті, є координація зусиль військових адміністрацій та облрад, є чітке розуміння ситуації. Я б сказав, перейшли з хвилі певного хаосу на хвилю системної роботи», – повідомив Щуцький.

    Для порівняння, у мирний час для визнання гуманітарної допомоги донор повинен був звернутися до отримувача, останній писав відповідне звернення на комісію при облраді, та засідала, відтак готувала низку документів на митницю з вказівками, куди іде і хто і як буде використовувати.

    Також за його словами, Закарпатська митниця вже в перші дні війни передала 389 конфіскованих транспортних засобів (причепи, вантажівки) у власність воєнкому для ЗСУ.

    Теги: росія митниця окупанти війна Україна окупація Державна митна служба #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Перший заступник голови Держмитслужби розповів, що відбувається на прикордонних митницях