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Протести на українсько-польському кордоні: пункт пропуску розблоковано

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Протести на українсько-польському кордоні: пункт пропуску розблоковано
Перші порожні вантажівки вже рушили від кордону
фото: dpsu.gov.ua

Досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону

Пункт пропуску «Ягодин – Дорогуськ» на українсько-польському кордоні розблоковано. Польські перевізники прибрали свої вантажівки із в'їзду до пункту пропуску з боку Дорогуська, звільнивши таким чином рух транспорту зі свого боку. Про це повідомляє Державна митна служба України.

«Станом на 19:30 9 вересня представники митниці Республіки Польща поінформували про розблокування пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин» для проїзду вантажними транспортними засобами», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що черга наразі складає: на виїзд з України - 2800 вантажівок; на в‘їзд в Україну - 1200 вантажівок.

За словами заступника міністра інфраструктури Мустафа Найєм у наступні кілька днів напруга на цій ділянці кордону має впасти.

«Уже досягнуто домовленостей щодо відкриття на початку жовтня ще одного місця перетину кордону у Нижанковичах на Львівщині для тимчасового виїзду порожніх транспортних засобів, у тому числі бензовозів», – розповів Найєм.

При цьому він підкреслив: робота над підвищенням ефективності польських фітосанітарних та ветеринарних служб все ще ведеться. Оскільки вони є «головною причиною заторів».

«Слід терміново вирішити проблему дефіциту фітосанітарних та ветеринарних інспекторів. Та перевести служби у цілодобовий режим роботи з їхнього боку кордону», – зазначив заступник міністра.

Варіантів цього, зауважив він, декілька. Зокрема, Україна запропонувала Польщі скасувати фітосанітарний та ветеринарний контроль окремих груп транзитних вантажів. «Поки що перемовини тривають», – підсумував Найєм.

Як раніше повідомлялося, перед пунктом пропуску Ягодин-Дорогуськ до Польщі утворилися черги вантажних автомобілів. Польські перевізники приєднались до вимог українських колег і оголосили страйк. Польські водії висунули три вимоги: пришвидшити фітосанітарний та ветеринарний контроль та перевести службу цілодобовий режим роботи

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Теги: Польща страйк бюджетні перевізники вантажівки кордон митниця

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